Bir köy daha karantina altına alındı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eruh'a bağlı Çetinkol köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan vaka ve bunların bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun köyde 21 Mayıs'a kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, köydeki vatandaşların sağlık başta olmak üzere, tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.