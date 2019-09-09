Bir kase aşure kaç kaloridir? Aşurenin besin değeri

Aşure günü 2019 yılında 9 Eylül’de idrak ediliyor. Aşure gününde aşure yemek isteyen ve kalori hesabı yapan kişiler “ Bir kase aşure kaç kaloridir?” sorusunu araştırıyor. Aşure içerisinde birçok besin bulunan ve şekerli yapılan bir ürün olduğu için bir kase aşurenin kaç kalori olduğu araştırılıyor. Peki, Bir kase aşure kaç kaloridir? İşte yanıtı...

Bir kase aşure kaç kaloridir?

Aşure içerisinde şeker, kuru meyveler ve baklagiller bulunmaktadır. İçerisinde bulunan malzemelerden dolayı oldukça kalorilidir.

Aşurenin 100 gramında 313 kcal bulunmaktadır. Normalde kase boyları 110 gram olduğu için orta boy bir kasede bulunan aşure 334 kcal’dır.

Besin Değeri

1 kase aşure (110gr)

Enerji 350 kcal

Karbonhidrat 62 gr

Protein 8 gr

Yağ 6 gr

Posa 7 gr

Şekersiz aşure nasıl yapılır?

Şekersiz aşure (diyet aşure) malzemeleri

Yarım kilo aşurelik buğday

1 bardak nohut

1 bardak kuru fasulye

250 gram 4'e bölünmüş kuru kayısı

250 gram 4'e bölünmüş kuru incir

150 gram kuru üzüm

100 gram kuş üzümü

Şekersiz aşure (diyet aşure) üzeri için malzemeler

Nar

Tarçın

Ceviz

Fındık

Şekersiz aşure (diyet aşure) yapılışı

Hazırlamış olduğunuz buğdayı, kuru fasulyeyi ve nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün nohudun üzerindeki kabuğu rahatça soyabilirsiniz. Böylece piştikten sonra ayrılıp aşurenin içine karışmaz. Daha sonra ıslattığınız malzemeleri ayrı ayrı haşlayın. Sularını süzdükten sonra hepsini bir derin tencereye alıp karıştırın ve kaynatın. Üzerine hazırlamış olduğunuz kuru meyveleri katın. 10 dakika kadar tekrar kaynatın. Kaynattıktan sonra aşureleri kâselere alabilirsiniz. Üzerine süsleme için hazırladığınız malzemeleri dökün ve soğumaya bırakın.