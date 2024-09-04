Bir ilimizden yerin 8 metre altından çıkarılıyor, suyu bardak bardak satılıyor! Serinleten geleneksel içecek

O ilimizde yılların vazgeçilmeyen geleneği devam ediyor. Özellikle sıcak havaların vazgeçilmezi! Yerin 8 metre altından çıkarılıyor, suyu bardak bardak satılıyor! Serinlemek isteyen klima yerine bu içeceği tercih ediyor. Tamamen doğal yapılıyor...

Sıcak havaların etkisini devam ettirdiği bugünlerde birçok ilimizde serinlemek için farklı yöntemler kullanılıyor. Kimi denize, gölete girerken kimi kar yiyerek serinliyor. O ilimizde ise insanlar, yerin 8 metre altından çıkan otla serinlemeye çalışıyorlar.

SERİNLEMENİN LEZZETLİ YOLU

Malatya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, eylül ayına rağmen vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Deprem bölgesi olan kentte, sıcağın etkisinden korunmak isteyen Malatyalıların imdadına ise geleneksel meyan şerbeti yetişiyor. Doğal yöntemlerle üretilen bu serinletici içecek, yıllardan beri Malatya’nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

O ilimizde yılların vazgeçilmeyen geleneği devam ediyor. Özellikle sıcak havaların vazgeçilmezi! Yerin 8 metre altından çıkarılıyor, suyu bardak bardak satılıyor! Serinlemek isteyen klima yerine bu içeceği tercih ediyor. Tamamen doğal yapılıyor...

Sıcak havaların etkisini devam ettirdiği bugünlerde birçok ilimizde serinlemek için farklı yöntemler kullanılıyor. Kimi denize, gölete girerken kimi kar yiyerek serinliyor. O ilimizde ise insanlar, yerin 8 metre altından çıkan otla serinlemeye çalışıyorlar.

SERİNLEMENİN LEZZETLİ YOLU

Malatya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, eylül ayına rağmen vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Deprem bölgesi olan kentte, sıcağın etkisinden korunmak isteyen Malatyalıların imdadına ise geleneksel meyan şerbeti yetişiyor. Doğal yöntemlerle üretilen bu serinletici içecek, yıllardan beri Malatya’nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Soykan Parkı’nda yıllardır meyan şerbeti satışı yapan esnaflar, depremde yerle bir olan çarşıya rağmen eski yerlerinde satışlarına devam ediyor. Meyan kökleri, yerin yaklaşık 8 metre altından çıkartılıp özenle öğütüldükten sonra suyu süzgeçten geçirilerek hazırlanan bu özel şerbet, sıcak yaz günlerinde Malatyalıların en çok tercih ettiği içeceklerin başında geliyor.

Deprem sonrası zorlu koşullara rağmen kenti terk etmeyen ve işlerini sürdüren meyancı esnafı, meyan şerbetine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Hem serinletici hem de sağlığa faydalı olan bu içecek, özellikle sıcak havalarda Malatyalıların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.