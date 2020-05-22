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Bir ilimizden güzel haber! Kentte son beş gündür koronavirüs vakası görülmedi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, koronavirüs ile ilgili sevindirici bir haber verdi. Şehirde son beş gündür koronavirüs vakası görülmedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:25:00 - 2020-05-22 22:43:04
Bir ilimizden güzel haber! Kentte son beş gündür koronavirüs vakası görülmedi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte son beş gündür koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi.

Tatvan ilçesinde bazı ziyaretlerde bulunan Vali Çağatay, korona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

5 gündür vaka yok

Vali Çağatay, “Öncelikle şunu söyleyeyim, malum çok kötü bir süreç yaşandı. Bütün dünya ve Türkiye bundan etkilendi, ama Türkiye iyi atlattı. Bitlis çok daha güzel atlattı” dedi. Kimsenin maskesiz çıkmadığına dikkat çeken Vali Çağatay, son 5 gündür Bitlis’te koronavirüse rastlanmadığını söyledi.

Çağatay, “Ama şu anlama gelmiyor, ne olur dikkat edelim. 1 kişi 10 kişiye bulaştırabiliyor. Vatandaşlarımız yine dikkat etsinler ve kurallara bağlı kalsınlar” ifadelerini kullandı.

Tedbirlere devam edileceğini dile getiren Vali Çağatay, “Bayramdan sonra inşallah çok daha iyi olacağız” diye konuştu.

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