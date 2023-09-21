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Yerel Bir ilde daha ortaya çıktı! Bu örümcek özelliğini duyanları ürkütüyor!
Yerel

Bir ilde daha ortaya çıktı! Bu örümcek özelliğini duyanları ürkütüyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 13:46:00 - 2023-09-21 13:46:57

Eskişehir’de kuvvetli bir zehre sahip olan 'argiope lobata’ türü örümcek görüldü.

Eskişehir’de kuvvetli bir zehre sahip olan 'argiope lobata’ türü örümcek görüldü.
Ülkemizde farklı illerde görüntülenen ve güçlü zehri ile bilinen argiope lobata türü örümcek, bu kez de Eskişehir’de görüldü. Çifteler ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen "loblu örümcek" olarak da bilinen örümcek, tedirginlik oluşturdu. Birçok örümcek türüne göre daha iri olan argiope lobata, dış yapısı ile de dikkat çekiyor.

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