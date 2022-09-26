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Yerel Bir ilçe sular altında kalacak! Herkes taşınırken o iş yeri açtı
Yerel

Bir ilçe sular altında kalacak! Herkes taşınırken o iş yeri açtı

Artvin'de Türkiye’nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçede vatandaşların taşınma işlemi devam ederken, bir esnafın iş yeri açması şaşkınlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:33:00 -
Bir ilçe sular altında kalacak! Herkes taşınırken o iş yeri açtı

Artvin’de baraj nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde taşınma işlemi sürerken, sular altında kalacak ilçe merkezinde iş yeri açan esnaf herkesi şaşırttı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı’nda su tutma işlemi için mevcut ilçe merkezinin Yansıtıcılar-Sakut mevkiindeki yeni ilçe merkezine taşınması bekleniyor.

Yusufeli’nde açılan son iş yeri

 

Taşınma işlemleri geçtiğimiz günlerde başlarken, önce resmi kurumlar binalarını boşaltarak yeni ilçe merkezine taşınmaya başladı. Ardından iş yeri sahipleri tabelalarını söküp yeni yerleşim yerine asarken, İbrahim Demirci isimli bir esnaf ise sular altında kalacak ilçe merkezine iş yeri açtı. Demirci açtığı emlak ofisinde taşınma sürecinde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek için iş yeri açtığını belirterek aynı zamanda eski Yusufeli’nde açılan son iş yeri olarak tarihe geçti.

"Vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz"

İbrahim Demirci yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere ilçemiz taşınma sürecinden geçiyor. İnsanların ev bulma iş yeri bulma gibi sorunlarını gördük. Bu eksiklikten dolayı da insanlara yardımcı olmak için böyle bir iş yeri açtık. Vatandaşlar taleplerini bizlere iletiyor biz de bu doğrultuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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