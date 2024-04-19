Bir İETT kazası daha! 2024'te de rekora koşuyor
İstanbul Büyükçekmece'de bir İETT otobüsü, yağışın etkisiyle kayarak bariyerlere çarptı.
İş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT araçları her gün kaza haberiyle gündeme geliyor.
Kaza, akşam saatlerinde Güzelşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir İETT otobüsü, şoförün yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak bariyerlere çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otobüsün boş olması sayesinde yaralanan olmadı.
Sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik oluştu. Polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.