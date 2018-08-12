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Bir gün önce evlenmişlerdi... Bu acının tarifi yok!

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu gelin hayatını kaybederken, damatla birlikte 3 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:00
Bir gün önce evlenmişlerdi... Bu acının tarifi yok!

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobil, park halindeki tıra çarptı.

Olay Aydın-İzmir otoyolunda yaşandı. Ferhat Y.'nin kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde park halindeki 09 NZ 130 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler araç içerisinde sıkışan Ferhat Y, Serhat Y. ve Sinan Koç'u sıkıştıkları yerden çıkarırken Özlem Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

DÜĞÜN DAVETİYELERİ YOLA DÖKÜLDÜ

Söke ilçesinde dün evlendikleri öğrenilen Ferhat-Özlem Y. çiftinin düğün davetiyelerinin yola döküldüğü görüldü.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen yeni evli çiftin bir yakını, "Daha gece düğünlerini yaptık. Birlikte oynadık. Kıbrıs'a balayına gideceklerdi bugün." diyerek gözyaşı döktü.

 

 

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 11:00
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. yeni evli çift kaza yaptı

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