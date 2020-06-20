Bir ev aydınlanma için yılda ortalama ne kadar para ödüyor?

Elektrik kullanımının evlerdeki dağılımına bakıldığında ilk sırada beyaz eşyalar, ardından da aydınlatma geliyor. Yapılan araştırmaya göre, ortalama bir ev tüketicisi aydınlatma için yılda 330 TL harcıyor. Aydınlatmadan tasarruf etmek için ampul seçiminde dikkatli olmak gerekiyor. LED ampul kullanmak, geleneksel ampullere kıyasla yılda ampul başına 52 TL tasarruf ettiriyor.

Yapılan araştırmaya göre, beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 47,1’ini kullanıyor. Beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde 28 ile aydınlatma geliyor. Ortalama bir ev tüketicisi yılda 1.100 TL elektrik faturası öderken bunun yüzde 30’u aydınlatma için kullanılıyor. Yani ortalama bir ev tüketicisi, aydınlatma için yılda 330 TL harcıyor.

Lümen değerine dikkat edilmeli

Elektriği tasarruflu kullanmak ve aydınlatmadan en iyi verimi alabilmek için ampul seçiminde dikkatli olmak gerekiyor. Ampul seçerken öncelikle ne kadar aydınlattığına bakılmalı. Bunun için de lümen değerine dikkat edilmeli. Lümen değeri ne kadar yüksek ise aydınlatma o kadar fazla oluyor. Tasarrufun en ideal düzeyde sağlanması için ışıksal verim oranına bakılmalı. Bu lümen değeri ile Watt cinsinden elektrik tüketiminin birbirine oranı. Lümen değerinin daha yüksek ancak elektrik tüketiminin en düşük olduğu ampuller en cazip ampuller olarak öne çıkmaktadır. Bir ampulün ne renk olduğu ise sıcaklığı ile anlaşılıyor. Düşük Kelvin sarı, büyük Kelvin beyaz ışık veriyor.

Ampulün şekli de önemli

Ampul alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu şekli. Ampul seçerken sadece görsel olarak değil kullanacağınız alana göre de karar verilmesi gerekiyor. Çünkü ampulün şekli ışığı nasıl yansıttığını da etkiliyor. Örneğin tavandan sarkan bir aydınlatma için çubuk, spiral gibi çok yönlü ampuller tercih edilebilir. Lambada kullanmak için geniş mum ampul doğru bir seçenek olabilir. Işığı yanlış açıyla yayan bir ampul hem gözler için zararlı olabilir hem de mekanı istenildiği gibi aydınlatmaz. Bu nedenle ampulün nerede ne amaçla kullanılacağına dikkat edilmesi gerekiyor.

Yılda ampul başına 52 TL tasarruf

encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, LED ampul kullanmanın, geleneksel ampullere kıyasla yılda ampul başına 52 TL tasarruf anlamına geldiğini söylüyor. Farklı ampul çeşitleri ile günde ortalama 4 saat ampul kullanımı varsayımı ile 365 gün toplam tutarları ile standart ampule göre farka bakmak gerekirse:



Watt Günde kaç saat Kaç gün Birim fiyat Yıllık Maliyet (TL) Standart Ampule Göre Fark (TL)

Standard 60 4 365 0,710 62 0

Halojen 42 4 365 0,710 44 19

Kompakt floresan 12 4 365 0,710 12 50

LED 10 4 365 0,710 10 52



LED ampullerin ömürlerinin diğer tüm ampullere kıyasla çok daha uzun olduğunu hatırlatan Kırım, “Çoğunlukla LED ampullerin ömürleri 50 bin saate kadar ulaşıyor, bu da günde 8 saatlik bir kullanımla 17 yıl anlamına geliyor. LED ampullerin fiyatı normal ampullerden daha pahalı olsa da standart ampullerden 50 kat, halojen ampullerden 20-25 kat, kompakt floresan ampullerden 8-10 kat daha uzun ömürlüdür. LED ampullerin maliyeti son yıllarda oldukça düşmüş olsa da diğer ampullere göre maliyeti biraz daha yüksek diyebiliriz. Ancak sadece sağladığı tasarruf bile kendini aylar içinde amorti etmesini sağlarken, ömrünün uzun olması da bir diğer faydası oluyor.”