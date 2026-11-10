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Dünya Bir deri bir kemik kalmıştı! 10 gündür kafasında bal kabağıyla dolaşan geyik kurtarıldı
Dünya

Bir deri bir kemik kalmıştı! 10 gündür kafasında bal kabağıyla dolaşan geyik kurtarıldı

Yeniakit Publisher
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Bir deri bir kemik kalmıştı! 10 gündür kafasında bal kabağıyla dolaşan geyik kurtarıldı

ABD'nin Michigan eyaletinde, Wayne County'deki Hines Park'ta kafasına Cadılar Bayramı için bal kabağı şeklinde hazırlanan plastik kab sıkışmış halde 10 gün geçiren genç bir erkek geyik, ölmek üzereyken uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek kurtarıldı.

Cadılar bayramı için hazırlanan Balkabağı şeklindeki plastik kap, geyiğin burnunu tamamen kapatarak beslenmesini ve su içmesini engelliyordu.

Bir haftadan uzun süre boyunca süren takip, 930 hektarlık parktaki sık ormanlık alanlarda, yoğun çalılıklar arasında günü geç saatlerde sonuçlandı.

Kurtarma ekibi, hayvana müdahale edebilecek kadar yaklaşmadan önce, yaklaşık 6 metre genişliğindeki bir nehirden "bir ya da iki değil, tam 4 kez" geçmek zorunda kaldı. "Uyluklarına kadar" gelen su "buz gibiydi".

Kurtarma görevlileri, "hava kararmaya başladığı ve karanlıkta uyuşturucu iğne atmak pek sağlıklı olmadığı için" tam ayrılmaya hazırlandıkları sırada geyiğin görüldüğünü", bunun da onlara "geyiği güvenli bir şekilde uyuşturma" fırsatı sunduğunu belirtti.

Başlangıçta dişi olduğunu düşündükleri geyiği uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getiren ekip, hayvanın kafasındaki kabı çıkardı ve hafif sıvı kaybına karşı tedavi uyguladı.

Kurtarma ekibi, geyiğin uyuşturucu iğnenin etkisi geçtikten sonra ayağa kalkıp yoluna devam ettiğini, hayvanın birkaç dakikalığına durup kendini temizlediğini ve teşekkür etmek için arkasına dönüp baktığını anlattı.

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