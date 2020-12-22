Bir dediği diğerini tutmuyor! İkiyüzlülüğün böylesi

Türkiye'de milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları bugün üçüncü toplantıyı gerçekleştirdi. Bu gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret önerisi geldi.

Kendisini her fırsatta hesap uzmanı olarak tanıtan ve bol keseden sallayarak vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'nde para var ama bu para asgari ücretliye verilmiyor. Bize göre asgari ücret 3 bin 100 lira olmalıdır" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu hazinenin tamtakır olduğunu iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı başlattığı yardım kampanyasını karalayıp baltalamaya çalışan Kılıçdaroğlu, her zaman yaptığı gibi işçi ve vatandaş hakları konusunda duyar kasmıştı.

CHP'li belediyelerin haksız yere çıkardığı işçilerin hakları konusunda tek kelam etmeyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetmişti:

"Kampanya açıyor. Tamam açabilir. 'Cumhurbaşkanı kampanya açmasın.' demedim ki hiçbir zaman. Açabilir. Niçin? Hazine tamtakır, para yok ne yapacak? Bir yerden para alacaklar, bulacaklar. Nereden alacaklar parayı? Vatandaşa gidiyorlar. "

Bir yandan hazinenin boş olduğunu iddia eden diğer yandan ise devlette paranın olduğunu ancak asgari ücretliye verilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "ikiyüzlülük" olarak yorumlandı.