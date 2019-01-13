Bir dakika bir fetva! Annesi ile babası arasında kalan biri ne yapmalıdır?

Anne ve babanın emirlerinin her biri yapılabilir durumdaysa evlat ikisini de yapar.

İkisi bir arada yapılamıyor, anne sağa, baba sola gitmeyi söylüyorsa haram olmayan seçenek tercih edilecektir.

İkisi de yapılması caiz bir şeyi söylüyor ama üzerine bir de “benim dediğim olacak” tavrında ısrar ediyorsa annenin dediği tercih edilir.

Babanın da gönlü alınır.