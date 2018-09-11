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Bir CHP'linin isyanı: İzmir'i b.k götürüyor b.k!

İzmir'de yaşayan CHP'li bir vatandaş yaşanan çevre kirliliği ve ağır kokular sonrasında CHP'li Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu istifaya çağırırken isyanını dile getirdi.

11 Eylül 2018 Salı 09:21

İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu istifaya çağıran şahıs Kocaoğlu'na "Yazıklar olsun sana, sen evinde nasıl rahat uyuyorsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada İzmirli'yi çileden çıkaran kötü koku konuşulurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de kent genelinde etkili olan kötü kokunun nedeninin henüz belirleyemediklerini duyurmakla yetindi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:21
  1. İzmir
  2. Aziz Kocaoğlu
  3. izmir

YORUM YAZ

  • melih53melih5318 dk önce
    izmir diyor..asıl sen chp ni,n denetlediği **yönettiği işbank iştiraklere bak.**nasıl el değiştiriyor.**borsada.**asıl bomba orada.araştırın izleyin.**kim bu halil pazzarelamacılar***???
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