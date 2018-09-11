Bir CHP'linin isyanı: İzmir'i b.k götürüyor b.k!

İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu istifaya çağıran şahıs Kocaoğlu'na "Yazıklar olsun sana, sen evinde nasıl rahat uyuyorsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada İzmirli'yi çileden çıkaran kötü koku konuşulurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de kent genelinde etkili olan kötü kokunun nedeninin henüz belirleyemediklerini duyurmakla yetindi.