Bir bu eksikti! "Canavar ateşlenecek"

Kuzey Kore'nin Nisan ayında, "canavar" olarak nitelendirilen bir Hwasong-17 balistik füzesini test edeceği öne sürülüyor.

Son dönemde füze denemelerine hız veren Kuzey Kore'nin, bu doğrultuda söz konusu füzeyi de ilk kez test edeceği belirtiliyor.

Uzmanların "canavar" olarak nitelediği kıtalararası balistik füze, nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip.

Yaklaşık 2-3.5 ton savaş başlığı taşıyabilen füze, 24-26 metre uzunluğunda ve 2.4-2.9 metre çapında.

80-150 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen füze ilk kez 2020 yılının Ekim ayında bir geçit töreninde görülmüştü.

Daha önce hiç test edilmeyen füzenin özellikle itici aksamlarının son dönemde "uydu fırlatma" kisvesi altında test edildiğini ifade eden Batılı uzmanlar, Nisan ayında füzenin kendisinin de test edileceği görüşünde.

Hwasong-17'nin birden çok savaş başlığı taşıyabileceği kaydediliyor.

Test edildiği takdirde Hwasong-17'nin, Kuzey Kore'nin şimdiye dek test ettiği en büyük füze olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News