Bir bir satıştan kaldırılıyor! Apple Watch ürünlerinde çalıntı iddiası

Apple'ın bazı yeni modellerin yanı sıra Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'de satması yasaklandı. İddiaya göre, söz konusu ürünlerde başka bir şirkete kayıtlı patentleri ihlal edildi.

Yasak, Apple Watch Series 6 ve sonraki modelleri ile Apple Watch Ultra'nın tüm modellerini etkileyecek. Kararda yer almayan daha ucuz Apple Watch SE satışta kalmaya devam edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, satışı engelleyecek ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu kararını bozmak için Noel gününün sonuna kadar zamanı var. Ancak müdahale etmesi pek mümkün görünmüyor.

Apple, adı geçen Watch modellerini çevrimiçi mağazasından kaldırdı. İptal kararı çıkmazsa, Apple Store mağazaları da, stoklarda en son teknolojiye sahip saatler olmadan açılacak.

KARAR EKİM AYINDA

Ekim ayında ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple'ın kandaki oksijen seviyelerini okumak için ışık tabanlı teknoloji kullanan nabız oksimetresi patentini ihlal ettiğine karar verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Medikal ürün üreticisi Masimo ile yaşadığı çatışma sonrası 18 Aralık'ta Apple, kararın yürürlüğe gireceği beklentisiyle Apple Watch'un Series 9 ve Ultra 2 versiyonlarını önceden stoktan çıkarmaya başladı.

ÇIKIŞ YOLU VAR MI?

Apple, Masimo'nun patentini ihlal etmeyecek şekilde ürünün nabız oksimetresi ile etkileşim şeklini değiştirerek yazılımda ayarlamalar yapabilir. Ancak böyle bir değişiklik zaman alabilir ve ITC'nin Apple'ın potansiyel çözümünü kabul edeceğinin garantisi yok.

MASIMO: KASITLI YAPILDI

Masimo CEO'su Joe Kiani, CNN'e, Apple'ın kasıtlı olarak şirketinin patentlerini ihlal ettiğine inandığını söyledi. Ancak şirketler yıllardır anlaşmazlığa düşmüş durumda. Ekim 2022'de Apple, Masimo'ya karşı iki patent ihlali davası açtı.

DAHA ÖNCE DE OLDU

Biden'ın müdahalesi pek olası görünmese de bunun bazı emsalleri var. 2013 yılında Başkan Barack Obama, Apple'ın Samsung'un patentlerinden birini ihlal ettiğini tespit ettikten sonra ITC'nin eski iPhone ve iPad'leri yasaklayan kararını veto etmişti.

Kaynak: CNN International