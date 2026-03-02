Bir anlık ihmal, ağır bedel: Genç kadın yanıklarla hastanede

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan 26 yaşındaki Dilek Şahin, 4 gün önce iftar için evdeki sobada düdüklü tencereyle mercimek çorbası pişirdi. Şahin, akşam ezanı vakti yaklaşınca sobanın üzerindeki tencereyi yere koymak istedi.

Bu sırada, havasını almadan salladığı tencerenin patlaması sonucu Şahin’in yüzünde ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Patlama sesini ve Şahin’in çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Taşlıçay Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Şahin, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Tedavisi süren Şahin, patlamanın ardından yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben yandım başkası yanmasın. Tencere patladığında hemen çocuklarıma baktım, onlara bir şey olmamıştı. Kızım, 'Anne yüzüne bak' dedi, yüzüme elimi sürdüğümde et parçası geliyordu, aynaya baktıktan sonra bayılmışım.”

Şahin, tencerenin çok eski olmadığını söyledi; çocuklarının sofrada olmasına rağmen zarar görmemesinin ise kendisini teselli ettiğini belirtti.

Olayın etkisinden kurtulamadığını dile getiren Şahin, düdüklü tencere kullanımına ilişkin uyarıda bulundu: “İftar için çorba pişirmiştim, düdüklü tencere sobanın üstündeydi. Yemekleri koymak için aceleyle tencereyi yere bırakacaktım, ezan da okunmak üzereydi. Daha yere koymadan salladım, düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencereyi çok dikkatli kullansınlar, havasını alsınlar. Kapı çaldığında bile düdüklü tencerenin sesi geliyor, o ses hala aklımda. Olayın etkisinden kurtulamadım, gözümün önünden hiç gitmiyor.”

Çocuklarını çok özlediğini söyleyen Şahin, büyük kızının doğum gününde yanında olamadığı için duygulandı: “Büyük kızımın bugün doğum günü. Yanında olamadığım için çok üzgünüm.”

Şahin, çocuklarının yüzünü görünce korktuğunu, bu nedenle görüntülü konuşmakta zorlandığını da anlattı:: “Yüzümü görünce korkuyorlar, çocuklarımla görüntülü konuşamıyorum, sürekli 'Anne yanıma gel', 'O yüzündekini çıkar' diyorlar. Allah razı olsun eltim kızlarıma bakıyor.”