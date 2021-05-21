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Ekonomi Biotrend, yüz binlerce haneye temiz enerji sağlayacak
Ekonomi

Biotrend, yüz binlerce haneye temiz enerji sağlayacak

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Biotrend markalarıyla evsel atıkların yüzde 20’sini sulara karışmadan temiz enerji ve ısıya dönüştürdüklerine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:33:00 -
Biotrend, yüz binlerce haneye temiz enerji sağlayacak

Doğan, “Bu yıl 6 yeni tesisimizle 11 ilde 18 tesise ulaşacağız. Ve evsel, tarımsal, ormansal atıkları elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız. İstihdamımız 293’ten 450’ye çıkacak. ‘Çöpten elektriğe, elektrikten geleceğe’ sloganıyla tesislerimizde ortalama 4.4 milyon ton atık bertaraf ediyor, dünyadaki karbon salınımının azalmasına milyonda 2.3 katkı sağlıyoruz” dedi.

Katma değerli projeler

Biotrend’le gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakmayı hedeflediklerini belirten Doğan, şöyle konuştu: “Bu amaçla yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarımızla hem doğanın sürdürülebilir geleceği hem de ülke ve dünya ekonomisi için katma değeri yüksek projeleri hayata geçiriyoruz. İnsanın geleceğine ve sağlığına yatırım yaparak, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı istiyoruz.

11 bölgede yatırımı var

Biotrend’le Türkiye genelinde evsel katı atık ayrıştırma, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleriyle ilgili 11 bölgede yatırıma sahibiz. Uluslararası standartlara uygun olarak yurt genelinde İzmir, Balıkesir, Uşak, Sivas, İnegöl, İskenderun, Aydın, Aksaray, Çanakkale, Giresun ve Malatya’da yer alıyoruz. Yıl sonunda toplam 18’e ulaşacak tesislerimizde temiz enerji üretiyoruz. Bu enerjiyle doğayı koruyarak yerel, temiz ve akıllı çözümler sunuyoruz. Evsel atığın çürümesiyle açığa çıkan zararlı metan gazının atmosfere salınımını engelliyor, modern tesislerimizde yakarak enerji üretiyoruz. Atığın içerisindeki organik kısmı hem biyometanizasyon tesislerinde oksijensiz fermantasyon yöntemiyle metan gazı elde etmekte kullanıyor hem de kompost yani organik gübre tesislerinde değerlendiriyoruz.

Atıkları ayrıştırıyoruz

Bütün bu yatırımlarımız sonucu hem toprağa gömülen atığın hacminde azalma hem de organik maddenin iyi değerlendirilmesi ve doğaya kazandırılmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde, geri dönüşümlü malzemeleri modern ayrıştırma tesislerimizde ayrıştırarak ekonomiye geri kazandırıyoruz.”

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