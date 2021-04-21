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Sağlık Biontech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı kim olmalı?
Sağlık

Biontech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı kim olmalı?

Hangi korona aşısını yaptırmalıyım? Koronavirüs aşı sırası gelen ve randevu almak isteyenler hangi aşıyı tercih etmelerinin daha iyi olacağını araştırıyor. Peki, hangi korona aşısı daha iyi? Hangi korona aşısını olmalıyım? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olayım?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 14:07:00 -
Biontech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı kim olmalı?

Ülkemizde iki ayrı korona aşısı uygulanıyor. Vatandaşlar randevu oluştururken aşı tercihinde bulunuyor. Aşı sırası gelenler ise randevu oluştururken ‘Acaba hangi aşı daha iyi?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, hangi korona aşısını yaptırmalıyım?

Biontech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı kim olmalı?

Milyonlarca kişi hangi korona aşısını olmasının sağlığı için daha uygun olacağını araştırıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla” dedi.

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