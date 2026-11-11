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Dünya Binlerce öğrenci tahliye edildi! O ülkede 300 okula aynı anda bomba ihbarı yapıldı
Dünya

Binlerce öğrenci tahliye edildi! O ülkede 300 okula aynı anda bomba ihbarı yapıldı

Yeniakit Publisher
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Binlerce öğrenci tahliye edildi! O ülkede 300 okula aynı anda bomba ihbarı yapıldı

İtalya genelinde 300 okula bomba ihbarı gönderildi. İhbarın ardından ülkede büyük bir panik yaşandı. Güvenlik güçleri ihbar yapılan okullardaki binlerce öğrenciyi güvenli şekilde tahliye etti.

İtalya, ülke çapında okulları hedef alan geniş çaplı bomba tehdidiyle alarma geçti. “Mikhail Andropov” imzasıyla gönderilen e-postalar üzerine Roma’dan Calabria’ya kadar birçok bölgede derslere ara verildi, öğrenciler güvenli alanlara çıkarıldı. Eğitim Bakanı, etkilenen okul sayısının 300’e ulaştığını ve bu sayının artabileceğini açıkladı.

 

Roma’da çok sayıda okul boşaltıldı

Başkent Roma’da özellikle Appio-Tuscolano bölgesindeki birçok okul ve bazı kreşler tedbir amacıyla tahliye edildi. Öğrenciler binalardan çıkarılırken polis ekipleri okullarda inceleme yaptı. Ülkenin diğer bölgelerinde de benzer güvenlik önlemleri devreye alındı.

 

Aynı imza daha önce de ortaya çıktı

Okullara gönderilen mesajların “Mikhail Andropov” adıyla imzalandığı bildirildi. Aynı imzanın daha önce İrlanda, İngiltere ve Bulgaristan’daki medya kuruluşlarına gönderilen tehdit mesajlarında da kullanıldığı ortaya çıktı. Geçmiş mesajlarda uçak, tren, metro ve gemilere yönelik saldırı tehditleri de yer almıştı. İtalya’da son haftalarda uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarları ve bazı süpermarket sistemlerini hedef alan siber saldırılar da gündeme gelmişti.

 

Güvenlik birimleri inceleme başlattı

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, yaklaşık 300 okulun tehdit mesajlarından etkilendiğini, sayının daha da artabileceğini söyledi. Yetkililer, mesajların arkasındaki kişi ya da kişilerin belirlenmesi için güvenlik ve yargı birimlerinin çalışma başlattığını bildirdi.  Savunma Bakanı Guido Crosetto ise bu tür tehditlerin toplumda korku ve endişe oluşturmayı hedeflediğini belirterek, her ihbarın güvenlik güçlerince ayrı ayrı değerlendirildiğini ifade etti.

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