Binlerce kişi bekliyordu! Kira zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Kira artışı yüzde 12,66

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan'da TÜFE aylık %0,85, yıllık %10,94 arttı. Nisan ayında 12 aylık TÜFE ise %12,66 oldu. Buna göre, Nisan ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,66 oldu.

Hesaplama örneği

- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

- Zam oranı: %12,66

- Zam bedeli: 126 lira

- Zamlı kira bedeli: 1.126 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.239 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.351 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.464 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.577 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1689 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.802 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.915 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.027 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.140 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.253 lira