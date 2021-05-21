Binlerce kişi bekliyordu! Esnafa verilecek desteğin başvuru tarihini açıklandı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, esnafa verilecek 3 bin ve 5 bin liralık destek ödemesinin tarihi ve başvuru kanalına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

İşte Bakan Muş'un esnaf desteğine ilişkin açıklaması:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Esnafımıza hayırlı olsun.