Binlerce insan akın etti! Ayasofya Camii'nde bayram namazı coşkusu
Ramazan bayramı namazı için sabahın ilk ışıklarında yola dökülen vatandaşlar, Ayasofya Camii'ne akın etti.
11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da bayram hareketliliği yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş bayram namazı için de sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya’yı Kebir Camii'ne akın etti.
Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar avluda bayram namazını eda etti.
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