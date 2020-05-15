  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez
için kalan
Aktüel

Bingöl’de "Vefalı Eller" hizmete devam ediyor

Bingöl’de Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstü vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ev ev gezmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:13:27 -
Bingöl’de "Vefalı Eller" hizmete devam ediyor

Bingöl’de Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstü vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ev ev gezmeye devam ediyor.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de korona virüs ile mücadele alınan tedbirler kapsamında sürüyor. Salgın nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını ise Valilik Koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu karşılamayı sürdürüyor. Kent merkezi, ilçe, köy ve bağlı mezralarında kadar çalışmalarını sürdüren vefalı eller, ilaç, alış veriş gibi hizmetlerin yanı sıra maaş ve sosyal destekleri de ulaştırarak önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı