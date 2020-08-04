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Aktüel

Bingöl'de şiddete uğrayan engelli anne ve çocukları için çalışma başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Engelli annemiz ve çocuklarının kendilerine uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattık. Bakanlık olarak dava sürecini de yakından takip edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:24:31 -
Bingöl'de şiddete uğrayan engelli anne ve çocukları için çalışma başlatıldı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl'de şiddete uğrayan engelli anne ve çocuklarının uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de engelli bir kadının şiddete maruz kaldığı görüntülerin herkesi derinden yaraladığını belirten Selçuk, "Engelli annemiz ve çocuklarının kendilerine uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattık. Bakanlık olarak dava sürecini de yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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