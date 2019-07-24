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Bingöl’de bin 362 kişi istihdam edildi

BİNGÖL (İHA) – Bingö’de2019 yılı içinde İŞKUR tarafından toplam bin 362 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:08
Bingöl’de bin 362 kişi istihdam edildi

BİNGÖL (İHA) – Bingö’de2019 yılı içinde İŞKUR tarafından toplam bin 362 kişinin istihdam edildiği bildirildi.


Bingöl İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu2019 yılı 3’üncü olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Onur Yeniay, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler ve ilgili kurum müdürleri katıldı.ToplantıdaİŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güleryapılan çalışmalarının rakamsal verileri ile sonuçları ve gerçekleşmeleri hakkında bilgi verdi.



İl müdürlüğüolarak toplam bin 362 kişiyiişe yerleştirdiklerini belirten İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler , “Çeşitli mesleklerde 615 kişi mesleki eğitim kurslarına katılmıştır. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 138 program düzenlenerek 382 kişi bu programlardan faydalandırılmıştır. Bin 6 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmış olup 10 milyon 696 bin 669 TL ödeme yapılmıştır. 12 bin 658 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 694 işyeri yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir. İşverenlere, öğrencilere ve işsizlere yönelik olarak toplam 57 grup çalışması yapılarak kurum hizmetlerimiz, iş arama-işe yerleştirme süreci ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Toplum Yararına Programlar kapsamında 78 program düzenlenmiş olup 2581 kişi istihdam edilmiştir. Sosyal Çalışma Programları kapsamında 8 program düzenlenmiş olup 105 üniversite öğrencisi istihdam edilmiştir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:08
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