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Gündem Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem
Gündem

Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 03:59:00 -
Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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