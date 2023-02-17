Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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