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Ekonomi Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 21 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:12:00 -
Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bingöl Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri   ile   Bingöl   Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmekte.

İlan Resmî  Gazete’de  28.05.2021  tarihinde  yayımlanmış  olup  son  başvuru  tarihi 11.06.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.

Posta ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine kadar başvuru  yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

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