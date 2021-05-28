Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bingöl Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmekte.

İlan Resmî Gazete’de 28.05.2021 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 11.06.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.



Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.



Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ