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Yerel Bingöl kırsalında mühimmat ele geçirildi
Yerel

Bingöl kırsalında mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-03-23 17:25:00 -
Bingöl kırsalında mühimmat ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında PKK’ye ait mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “PKK Terör Örgütüne Ait Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Ele Geçirildi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette 1 adet jelikan içerisinde 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör, 39 adet 7.62x39 mm fişek, ayrıca 2 adet mutfak tüpü ve 1 adet teneke içerisinde yaklaşık 100 kg patlayıcı madde ele geçirilmiştir.” denildi. (İLKHA)

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