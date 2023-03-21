Binaya "riskli yapı" pankartı astılar

İstanbul'un en değerli yerlerinden birinde riskli bir bina. İşi isteyen 2 müteahhit, 2’ye bölünmüş kat sakinleri bir de kimin ne amaçla astığı belirsiz “riskli yapı” pankartı var.

İstanbul Kadıköy Suadiye’de, 55 yıllık Akyıldız Apartmanı burası. Karot örneği alındı. Riskli yapı olduğu ortaya çıktı. Tartışmalar da bundan sonra başladı. Mülk sahipleri kendi aralarında anlaşamayınca, kentsel dönüşüm süreci yıllarca uzayabiliyor. İşte bir örneği. Kentsel dönüşüm için iki ayrı müteahhitle görüşen apartman sakinleri, anlaşma sağlayamayınca ikiye bölündü.

İddiaya göre müteahhitlerden biri, diğer müteahhitle anlaşmamaları için bazı kat malikleri ile para karşılığı anlaşma sağladı. Üstelik bir de binadaki kiracılara korku salmak için bu pankartı astı. Ama o müteahhit iddiaları kabul etmedi.