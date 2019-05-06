Binali Yıldırım'dan YSK'nın kararı için ilk açıklama!
Binali Yıldırım: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbulumuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah.06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:38
Binali Yıldırım: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah.
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