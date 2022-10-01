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Gündem Binali Yıldırım'dan 'üç dönem' açıklaması
Gündem

Binali Yıldırım'dan 'üç dönem' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, üç dönem kuralı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 20:31:00 -
Binali Yıldırım'dan 'üç dönem' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üç dönem kuralıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, “Üç dönem formülü gündemimizde yok” dedi.

Kılıçdaroğlu sorusu

"Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusuna Yıldırım, “Aday olur” cevabını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, üç dönem kuralı, ak parti

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