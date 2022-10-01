Binali Yıldırım'dan 'üç dönem' açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, üç dönem kuralı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Üç dönem kuralıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, “Üç dönem formülü gündemimizde yok” dedi.
Kılıçdaroğlu sorusu
"Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusuna Yıldırım, “Aday olur” cevabını verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, üç dönem kuralı, ak parti