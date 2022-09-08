Binali Yıldırım'dan Avrupalılara olay çağrı!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren enerji krizi nedeniyle Avrupalıların kışı Türkiye'de geçireceği yönündeki haberler gündem olmuştu. Avrupalıları Türkiye'ye davet eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Buraya gelsinler, hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim" dedi.

Rusya -Ukrayna krizinin ardından Avrupa’da yaşanan doğal gaz sıkıntısı nedeniyle Avrupalıların kışı Türkiye'de geçireceği yönündeki söylemler gündemde yerini korurken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Avrupalıları Türkiye'ye davet eden Yıldırım "Buraya gelsinler, hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim" dedi.



