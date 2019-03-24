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Binali Yıldırım: "Raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, şehirdeki trafik sorununu çözeceklerini belirterek, “İstanbullar güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere rahat ulaşacaksınız.

24 Mart 2019 Pazar 15:35
Binali Yıldırım: "Raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, şehirdeki trafik sorununu çözeceklerini belirterek, “İstanbullar güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere rahat ulaşacaksınız. Yapacağımız raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek. Planlarımız projelerimiz hazır” diye konuştu.


Cumhur İttifakı’nın Yenikapı’da düzenlediği ’Büyük İstanbul Mitingi’ne katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, kalabalığı selamladı. Kürsüye çıkarak miting alanını dolduran kalabalığa hitap eden Binali Yıldırım, İstanbul’u hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.



“Cumhur ittifakı o gece kuruldu”


15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın ardından ilk görüştüğü liderin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu söyleyen Yıldırım, “Yenikapı’ya ruh veren 15 Temmuz ittifakı, Cumhur İttifakı esasında o gece kuruldu. Şimdi de beka için milli karar, cumhur için istikrar diyen Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu ittifakı cumhurun geleceği için devam ettirdiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu birlik beraberlik bizde olduğu müddetçe İstanbul’un da Türkiye’nin de çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Allah’ın izniyle 1994’te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da İstanbul’u dünyanın yıldızı yapacağız” şeklinde konuştu.



"Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok kucaklaşacağız"


Konuşmasında birlik beraberlik çağrısı yapan Yıldırım, "Bizden sizden o partiden, bu partiden diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Bize yakışan sevgiyle çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Eğer siz mutlu olursanız ben daha çok mutlu olacağım. Ayırmak yok, ötekileştirmek yok, bizim inancımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var. Türkiye’yi cennet yapan bu güzel duygulardır. İstanbul’u da cennetten bir köşeye dönüştürmek bu anlayış ile mümkün olacak. Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok kucaklaşacağız. Sahip olduğumuz zenginlikleri hep hatırlayacağız” diye konuştu.



"Bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz, ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah deriz"


Türkiye’ye yönelik saldırıları vurgulayan Yıldırım, "Etrafta terör var, savaş var, şiddet var, kötülük var. Bölmek isteyenler var. Ama bir de Türkiye var. Bir Türkiye var, bir İstanbul var. İşte Yenikapı ruhu var. 15 Temmuz’da yenilmeyen Türkiye’nin ruhu burada. Biz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz, ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz. Bu milletin kim olduğunu hala öğrenemediler. Bu millet iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Türkiye insanlığın, merhametin son kalesidir” ifadelerini kullandı.



“Yapacağımız raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek”


İstanbul’u ulaşım sorununa da değinen Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“İstanbul’da trafik ulaşım çile olmaktan çıkacak. Liderimizle Cumhurbaşkanımızla 80 vilayetimizde bunu başardık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. İstanbullar güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere rahat ulaşacaksınız. Yapacağımız raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek. İster bisiklete binin, ister deniz kenarında çayımızı demleyelim, ister spor yapalım. İstanbul’da yaşamanın tadını çıkaralım birlikte. Bunu yapmaya gücümüz var. Planlarımız projelerimiz hazır."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:35
  1. doğa

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