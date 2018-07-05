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Binali Yıldırım meclis başkanı olacak mı? Canlı yayında cevapladı

Yeni dönemde TBMM Başkanı olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Başbakan Yıldırım, "Onun kararını ben vermem. Şöyle söyleyeyim, benim liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil. Yakında ne olacağı belli olur" cevabını verdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:21
Binali Yıldırım meclis başkanı olacak mı? Canlı yayında cevapladı

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu. 

Başbakan Yıldırım'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Sayın Bahçeli’nin zaman zaman böyle çıkışları oluyor; sürpriz çıkışlar. Tabi biz ittifak yaptık, birlikte hareket ediyoruz. Ama seçim tarihinde ittifak yapmadık. Bahçeli 26 Ağustos’u telaffuz etti. Bizim için de en uygun tarihin, madem erken yapılacak 24 Haziran olması benimsendi ve o şekilde süreç başladı. Çünkü seçim bir kere sokağa ağızdan düştü mü ondan sonra yönetmesi zor. Herkes frene basar ‘hele şu seçim geçsin de ondan sonra bakalım’ gibi bir davranışa yöneliyor. O yüzden de bu seçimlerin yapılması gerekiyordu. Seçimler geride kaldı, artık seçim bitti geçim zamanıdır. Hayat devam ediyor, yatırımcı yatırımını planlayacak, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat bütün yönleriyle devam edecek.

Seçimin tabi arzu etmezdik ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ve vekilleri seçeceğiz. Ama iş döndü dolaştı karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adaylarda teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı. Recep Tayyip Erdoğan olmasın ne olursa olsun. Bir hedef yok, hedef bir başkan seçmek, bir cumhurbaşkanı seçmek üzerine değil, mevcut cumhurbaşkanının seçilmemesi üzerine bir ittifaktı. Bu ittifakı millet gördü.

'AÇIK ARA FARKLA'

İç ve dış tehditler, ülkemizin kısa orta uzun vadeli hedefleri… Bunlara dikkat ederek bir de karşı taraftaki adayların söylemden öteye, arka planında bir tecrübe de yok, yapılmış işler de yok. Bütün bunları vatandaş değerlendirdi. Niye değerlendiriyor? Kendisinin geleceğini ilgilendiriyor. Bütün bunların özeti olarak sonuç ortada. Açık ara farkla, en yakın adayla arasında 11 milyon oy farkı var. Böylece bu süreç tamamlandı.

'AK PARTİ OLARAK MESAJI ALDIK'

Tabii şu soru sorulabilir. “AK Parti’nin oyunda düşme var, vekil sayısında düşme var” Bu da doğrudur. Bu da bize bir mesajdır. Biz AK Parti olarak bu mesajı aldık. Ama şu unutulmamalı ki biz hem cumhurbaşkanı adayımızla hem de milletvekili seçimlerinde ittifaktık. Aynı sütün altında seçime girdik. Seçmen şöyle değerlendirdi. 'Bunlar bir parti gibi hareket ediyorlar. Ha buraya vermişiz ha oraya vermişiz' diye düşünenler oldu. Böyle kampanya da yapıldı. Bazen bu üst düzeyde rahatsızlık oluşturdu. Biz buna hemen müdahale ettik. Ve burada bir iç yarışa ihtiyaç olmadığını, bizim amacımızın bir olduğunu ve neticede sonuçlar ortada. Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oylarımız başka partilerde. Memleket için hayırlı olsun. Parlamento yapısı da bu haliyle bir engel teşkil etmiyor.

Yeni sistemde uzlaşma kültürünün daha da gelişmesi gerekiyor. İcra, Sayın Cumhurbaşkanımıza verildi. Ve onun işlerini yapması için de ihtiyacı olan yasal araçları var. Memleketin işlerini görmek için ihtiyacı duyduğu yasal altyapı mevcut. Bundan sonra parlamento iki şey yapacak. Ola ki milletvekilleri seçim bölgelerine gidiyorlar, vatandaşların talebini alıyorlar. Meclis’te asgari müştereklerde bir araya gelerek partiler bu düzenlemeyi yapacaklar. İki, yürütmenin etkin denetimini yapacaklar. Yazılı soru önergeleriyle, komisyonlar kurmak marifetiyle, bütçe denetimiyle bir çok yönden zaman zaman bakanlar da Meclis’e gelip bilgi verecek. Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis daha etkin hale gelecek. Bunu bilmemiz lazım.

Geçmiş dönemi hatırlayın. İktidar partisi ne isterse Meclis’te o olur. Onun dışında hiç muhalefet partisinin verdiği kanun teklifinin çıktığı vaki değil. Şimdi hükümet teklif veremiyor. Tek bir istisna var; bütçe kanunu.

TBMM BAŞKANLIĞI İDDİASI

Onun kararını ben vermem. Şöyle söyleyeyim, benim liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil. Yakında ne olacağı belli olur.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:21
  1. seçim
  2. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • NezirNezir1 sa önce
    Sn.Binali bey Başbakan seçilemedimi, tüh be demek Cumhurbaşkanı ayrı, Başbakan ayrı partiden seçilmişböyle bir sorun çıkacağı önceden bildirilmesine rağmen söz dinlenmedi.
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