Bina duvarına çarpan midibüs devrildi

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Kuzey Yan Yolu ayrımında meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Celal Aslan yönetimindeki 41 P 0513 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki binanın duvarına çarpan midibüs, savrularak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören apartman yöneticisi Hidayet Dilek, "Binaya çarptığında büyük bir gürültü duyduk. Camdan baktığımda aracın devrildiğini gördüm. Bizim apartmanın bütün mantolamasını, yağmur oluklarını, dışarıdaki her şeyi alıp götürmüş. Şoför yaralanmış, hastaneye götürdüler" dedi.