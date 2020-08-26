Bin Zayid'e 'darbe' suçlaması

Filistin'in eski Ankara Büyükelçisi Ribhi Hallum, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) işgalci İsrail ile normalleşme anlaşması yapmasını, "Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in babasına karşı yaptığı bir darbe olarak nitelendirdi.

Hallum, yaptığı açıklamada, terörist İsrail'in Ürdün Nehri üzerindeki sınırlarını tanımanın Filistin'den vazgeçmek ve Filistin topraklarının İsrail'e ait olduğunu tanımak olduğunu bildirdi.

Eski büyükelçi, terör devleti İsrail ile yapılan skandal anlaşmanın, BAE'nin kurucularının mirasına yönelik tarihi bir ihanet olduğunu belirterek BAE'de 1978 yılında büyükelçilik görevini ifa ettiği sırada İsrail ve işgalden bahsedildiğinde (BAE'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı) Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın 'Hayber'in çocukları yıkılsınlar' dediğini duyduğunu ve bunu her işgalden bahsettiğinde yinelediğini söyledi.

"Bin Zayid'in Filistin üzerinde tasarruf hakkı yok"

Hallum, skandal anlaşmanın, bir kişinin sahibi olmadığı bir şeyi hak etmeyene vermesi şeklinde nitelendirerek, Bin Zayid'in, Filistin konusunda tasarruf hakkı olmadığını bildirdi.

Büyükelçi, aynı zamanda bu anlaşmanın Ürdün'ün Kudüs üzerindeki vesayetinin Bin Zayid'in müttefiki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verilmesi girişimi olduğunu ifade ederek Selman'ın da buna zemin hazırlama amacıyla her türlü yönteme başvurduğunu söyledi.

Türkiye'ye övgü

Eski büyükelçi Hallum, ayrıca Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumundan da övgü ile bahsetti.

Büyük tepki çeken anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos tarihinde işgalci İsrail ile Arap ülkelerinin utanç kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri, ilişkilerini tamamen normalleştirme amacıyla sözde anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

İsrailli ve BAE'li yetkililerin önümüzdeki haftalarda da bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, enerji, teknoloji, sağlık, çevre, kültür, karşılıklı elçiliklerin açılması hususlarında ikili anlaşmalara imza atacağı belirtildi.

Skandal anlaşmanın ilan edilmesinden sonra İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçtiğimiz hafta ilk defa resmi şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1979 senesinde Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’den sonra terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.