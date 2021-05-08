Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bunları unutmayın

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Yüce Mevla'mızın, lütfederek insanlara seslenmeye başladığı ve bu vesileyle gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayının 27’nci gecesinde inmeye başladı. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'de “Bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen Kadir Gecesi... Ramazan'ın son 10 gününde aranması tembihlenen Kadir Gecesi, genel kanıya göre ayın 27'nci gecesi olarak kabul ediliyor.

Kadir Gecesi'ne dair Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

“Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir sûresi, 97/ 1-5)

Kadir Gecesi'nin fazileti

Kadir Gecesi'nin şeref ve kıymetinin sebepleri ise şu şekilde:

Kur'an-ı Kerim bu gece inmeye başladı.

Bu gece yapılacak olan ibadetler, bin aydan daha faziletli.

Gelecek sene yaşanacak tüm gelişmeler, Allah'ın ezeli kaza ve takdiri ile, ilgili meleklere bu gece bildirilir.

Bu gece birçok melekler yer yüzüne iner. Yer yüzüne inecek melekler arasında Cebrail de bulunur.

Kadir Gecesi, tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir. Her türlü kötülükten uzaktır. Bu gece yer yüzüne inecek olan melekler, tüm mü'minlere selam verirler.

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur. (Sorularla İslamiyet)

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler

Bu gece yapılacak olan ibadetler bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi mutlaka ibadetle geçirilmelidir. Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmaya gayret etmeli, olmayanlar ise nafile namazlarla gecesini süslemelidir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalarına devam etmeli ve bolca tevbe istiğfar ederek Allah'ın merhametine sığınılmalıdır. Sonsuz hazineye sahip olan Allah'a müracaat edip duayı da eksik etmemek gerekir.

Hz. Aişe validemizin, “Ey Resulullah, Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?” şeklindeki sorusuna, Efendimiz (s.a.v.) şu cevabı vermiştir:

“Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî.

Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet.” diye dua et.

Bu gece mutlaka ibadetle geçirilmelidir. Gecenin tümünü ibadetle geçiremeyenler, teravih namazının ardından mutlaka bir miktar ibadete devam edip duayı ihmal etmemelidir.

İslam büyükleri, dua ederken kendimizle ilgili isteklerimizi araya sıkıştırmamızı, duanın büyük bölümünü din kardeşlerimiz hakkında hayırlar isteyerek geçirmemizi tavsiye buyuruyor. Özellikle zulüm altında yaşamak zorunda kalan Filistinli, Doğu Türkistanlı, Arakanlı, Suriyeli Müslümanlar için dua etmeyi de unutmamak gerekiyor!.. İsrail dün gece Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyip yüzlerce Müslüman’ı yaralarken, elimizden sadece dua etmek geliyorsa, bu silahı terk etmemiz kendi elimizle kardeşlerimize zulmetmemiz anlamına geliyor!..