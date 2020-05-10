Bin 200 litre ele geçirildi! Narenciye bahçesindeki barakayı fabrikaya dönüştürmüşler
Adana’da bir narenciye bahçesindeki barakada sahte içki üretildiğini belirleyen ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana'da 1200 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Satışa hazır bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir narenciye bahçesindeki barakada sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır ve yapım aşamasında 1200 litre sahte içki ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli S.T'yi gözaltına aldı.