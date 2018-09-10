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BİM'den 'ceza' açıklaması: Gerçek dışı

Alışveriş mağazalar zinciri BİM, kendilerine ceza kesildiği haberleri ile ilgili bir açıklama yaparak, yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:04
BİM'den 'ceza' açıklaması: Gerçek dışı

BİM, kendilerine ceza kesildiği haberlerinin gerçek olmadığını duyurdu.

BİM'den yapılan açıklamada, "Bakanlığın, gerekçesiz zam yapması sebebiyle BİM'e ceza kestiği" haberlerinin gerçek dışı olduğu bildirildi.

Son dönemde Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından piyasalarda muhtelif denetimler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bütün alım ve satım faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yürüten, her zaman tüketiciye en iyi hizmeti sunmak için çalışan şirketimiz bu kapsamda her türlü denetime açıktır. Bu süreçte şirketimize herhangi bir ceza kesilmemiştir. Bu yöndeki haberler tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:04
  1. bim

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