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Yaşam BİM'de korona aşısı mı satılıyor?
Yaşam

BİM'de korona aşısı mı satılıyor?

BİM'de koronavirüs aşısı satılıyor mu? sorusu günlerdir sosyal medyada dolaşan BİM reklamının ardından merak kazandı. BİM'de koronavirüs aşısının satılmadığı ile ilgili BİM'den 'Covid-19 aşısı' açıklaması geldi. Peki, BİM'de korona aşısı mı satılıyor? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:39:00 -
BİM'de korona aşısı mı satılıyor?

BİM'de koronavirüs aşısı satılacak mı? sorusu merak ediliyor. BİM marketler zinciri, sosyal medyada dolaşıma sokulan koronavirüs aşısı satacağı yönündeki videoya ilişkin açıklama yaptı. 

BİM'de korona aşısı mı satılıyor?

Sosyal medyada koronavirüs aşısının BİM’de satıldığına yönelik esprili bir video yayınlandı. Video kısa sürede viral oldu.

BİM marketler zincirinden konuya ilişkin yapılan açıklamada videodaki iddialar yalanlandı.

BİM'den yaplan açıklamada, şöyle denildi:

Mağazalarımızda muhtelif Covid-19 aşıları satılacağına dair bir video sosyal medyada yoğun biçimde yer almaktadır.

Reklamlarımızı başarılı bir şekilde taklit eden mizahi video, içeriği itibari ile yanıltıcı özelliktedir. Mağazalarımızda hiçbir biçimde aşı ya da herhangi bir ilacın satışı söz konusu değildir.

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