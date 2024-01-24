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Ekonomi BİM, ilk arazi üzeri GES projesini Uşak'ta devreye aldı
Ekonomi

BİM, ilk arazi üzeri GES projesini Uşak'ta devreye aldı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 18:17:00 -
BİM, ilk arazi üzeri GES projesini Uşak'ta devreye aldı

Yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için 2020 yılından bu yana yenilenebilir enerji yatırımlarına devam eden ve bu kapsamda 16 depo çatısına GES kuran BİM ilk arazi üzeri GES projesini Uşak / Ulubey’de devreye aldı.

6,45 MW kurulu güce sahip olan Uşak GES’te yapılacak üretim ile BİM’in Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Bilecik’te bulunan 348 mağazası ve Afyonkarahisar’daki deposunun enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

11.718 adet güneş paneli kullanılan santralden elde edilecek üretimin 3.800 hanenin yıllık enerji tüketimine denk geldiği, karbon salımında yılda 6.800 ton azalma sağlanacağı ve bunun 98.700 adet ağaç kazanımına eşit olduğu belirtildi.

17 GES ile karbon salımında yıllık 21.983 ton azalma

İlk aşamada 2026 yılına kadar sera gazı yoğunluğunu 2019 yılına kıyasla %20 azaltmayı hedefleyen BİM’in 17 GES projesinin toplam gücü 26 MW’ a ulaştı.

17 GES ile toplamda 13.500’den fazla hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapılırken karbon salımında yıllık 21.983 ton azalma, 377.500 üzerinde ağaç kazanımı sağlanmış olacak.
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