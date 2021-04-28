Türkiye ilk kez tam kapanmaya gidiyor. Bu sebeple 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabilecek. Peki, hafta sonu hangi marketler açık?

BİM, A101 pazar günü açık mı? Pazar günü BİM açık olacak mı?

Tam kapanma süresince marketler hafta içi ve hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Zincir marketler ise haftanın altı günü hizmet verip Pazar günleri kapalı olacak. A101, Bim gibi zincir marketler pazar günü kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinde konu hakkında şu ifadeler yer alıyor:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.