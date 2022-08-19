Bilsem sınav sonuçları nereden öğrenilir 2022? e-okul.meb.gov.tr bilsem sınav sonuçları sorgulama

BİLSEM sınavı 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrenci büyük bir heyecan içerisinde BİLSEM sınav sonuçlarını merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmuştu. BİLSEM sonuçları http://meb.gov.tr adresinden bugün duyurulacağı açıklandı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları ile başarılı bulunanlar son süreçte BİLSEM kayıt işlemlerini yapacak.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlara yerleşecek olan binlerce öğrencinin beklediği mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde bilgi verilecektir. Heyecanla beklenen BİLSEM mülakat sonuçları http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu bağlantısından erişime açılacak. BİLSEM kayıtları ise 29 Ağustos-9 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

BİLSEM öğrenci girişi nasıl yapılır?

-T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Girişi

-T.C. Kimlik Numaranızı Giriniz.

-Doğum Tarihinizi Giriniz.

-E-Okul Numaranızı Giriniz.

-E-Okul Sınıfınızı Giriniz. E-Okul Sınıfını Seçiniz. 1.Sınıf. 2.Sınıf. 3.Sınıf. 4.Sınıf. 5.Sınıf.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve sanat merkezlerine 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde öğrenci değerlendirme işlemi aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştiriliyor:

a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor. BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.