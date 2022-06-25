BİLSEM değerlendirmeleri ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanır?
BİLSEM’e kayıt yaptırmak isteyen veliler BİLSEM mülakat sonuç sorgulaması yapmaya başladı. BİLSEM'e katılmaya hak kazanan öğrenciler 29 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 BİLSEM Bireysel değerlendirme aşamasına ilişkin takvimi yayınladı. Peki BİLSEM değerlendirmeleri ne zaman yapılacak? BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanır? BİLSEM ders programı neler?
BİLSEM, Türkiye ortalaması üzerinden barajı aşan öğrenciler, müzik resim veya genel yetenek alanlarından eğitime devam etmelerini sağlamaktadır. 81 ilde 135 merkezde hizmet veren BİLSEM okulları yaz dönemide de öğrenci kabul etmektedir.
BİLSEM değerlendirmeleri ne zaman yapılacak?
BİLSEM Bireysel değerlendirme aşaması, MEB tarafından 13 Haziran ile 12 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Mülakatların gerçekleştirilmesinin ardından gözler BİLSEM sonuçlarına çevirildi.
2022 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM 2022 sonuçları 19 Ağustos tarihinde gerçekleştrilecek. Adaylar https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Doğum tarihi ve Güvenlik kodunu girdikten sonra ön değerlendirme sonuçlarını görüntületebilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı ise 22 Ağustos ile 26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
BİLSEM yaz okulu süresi ne kadar?
Bilsem eğitim-öğretim dönemleri; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir.
BİLSEM kursları ne zaman başlayacak?
BİLSEM Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek.
BİLSEM’de hangi dersler var?
BİLSEM'de dersler hafta içi ve cumartesi günleri yapılacaktır. Günde 2 saat ve haftada 8 saat olarak düzenlenecektir. 4 hafta sürecek BİLSEM dersleri 40 dakika olacaktır. BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN