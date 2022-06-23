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Eğitim BİLSEM 2022 öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak?
Eğitim

BİLSEM 2022 öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak?

BİLSEM öğretmen atama sonuçları öğretmen adayları tarafından merak ediliyordu. MEB’den yapılan son dakika açıklamasında 2022 BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı. BİLSEM öğretmen atma sonuçlarının belli olmasıyla birlikte bu kez de BİLSEM 2022 atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki BİLSEM 2022 öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-23 18:25:00 -
BİLSEM 2022 öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak?

BİLSEM 2022 öğretmen atama başvuru ve onay işlemleri 02 Şubat 2022 Çarşamba günü tamamlanmıştı. İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması 03-06 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

BİLSEM 2022 öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 BİLSEM öğretmen atamalar için tercihler 01-05 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 8 Temmuz’da ise BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

 

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