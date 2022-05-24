Bill Gates'in kullandığı telefon şaşkına çevirdi

Bill Gates katlanabilir bir telefon kullanıyor, ancak Microsoft'un Surface Duo'su değil.

Ünlü iş insanının hangi telefonu kullandığı bir Reddit köşesinde merak konusu oldu. Microsoft’un kurucu ortağı olarak Lumia 950 ya da Surface Duo’yu kullandığı düşünülse de Bill Gates’in tercihi bu yönde değil.

Ünlü internet sitesi Reddit’e göre; Gates, Samsung Galaxy Z Fold3 kullanıyor. Gates, seçiminin, gadget yükünü yalnızca telefona ve taşınabilir bir bilgisayara indirgemesine olanak tanıyan katlanabilir phablet form faktörüne dayandığını söyledi.

Gates’in bu tercihinin nedeni, şirketin Samsung ile devam eden iş birliğinin de rolü olabilir. Teknoloji devleri arasındaki ortaklık sayesinde, Galaxy cihazları, kullanıcıların Android uygulamalarını çalıştırmalarına, bilgisayarlarında galeri içeriğini kontrol etmelerine ve iki yönlü pano erişimi elde etmelerine olanak tanıyan Phone Link köprüsündeki gelişmiş özelliklere sahip Windows bilgisayarlar için tercih ediliyor.