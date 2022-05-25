Bill Gates 'nedense' mRNA aşısına kafayı taktı! O hastalığa karşı da mRNA aşısı üretimini destekleyecek!

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Bill Gates, Pfizer ile Bill & Melinda Gates Vakfı'nın işbirliği kapsamında Ruanda, Malavi ve diğer Afrika ülkelerinde tüm ilaç ve aşılara erişimin artırılması üzerine çalıştıklarını söyledi.

'Bir hayalimiz var'

Gates, "Sıtmayı yenmek için bir hayalimiz var. Pfizer da dahil olmak üzere tüm büyük mRNA şirketleriyle bu konuda görüşeceğiz. Bu mRNA platformunu gerçekten güçlü bir sıtma aşısı yapmak için kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, koronavirüs salgını ve iklim değişikliği gibi çeşitli faktörler nedeniyle sıtma vakalarının yeniden arttığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Uluslararası bir finansman ve ortaklık kuruluşu olan AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele için Küresel Fon'a göre, insanlardaki ilaç direnci ve taşıyıcı canlılardaki böcek ilacı direnci de artış eğilimi gösteriyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde mRNA teknolojisinin etkisini kanıtladığına işaret eden Gates, "İngiliz ilaç şirketi GSK ile finanse ettiğimiz sıtma aşımız var. Ancak koruma süresi çok kısa ve mRNA da etkisini kanıtlandığına göre, şimdi bu sorunu çözmemiz mümkün olabilir” dedi.