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Teknoloji Bill Gates kullandığı cep telefonunu açıkladı! IOS mu, Android mi?
Teknoloji

Bill Gates kullandığı cep telefonunu açıkladı! IOS mu, Android mi?

Ünlü teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates son zamanlarda yaptığı açıklamalarla şaşırtmaya devam ediyor. Clubhouse üzerinde gerçekleştirilen bir sohbete katılan Bill Gates tercih ettiği akıllı telefon türünü de açıkladı. Bitcoin'in çevreye zararlı olduğunu getiren Gates Android ve iOS arasındaki tercihte androidi seçtiğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 13:30:00 - 2021-02-27 14:03:10
Bill Gates kullandığı cep telefonunu açıkladı! IOS mu, Android mi?

Bill Gates iOS ve Anroid arasında hangi işletim sistemini tercih ettiğini açıkladı. 1975 yılında Microsoft'u kuran ve günümüzde hala dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates son zamanların popüler uygulaması Clubhouse'da bir sohbete katıldı. Genellikle gündem ve kendi hayat tarzı ile ilgili konuşan Gates kripto paralarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Gates, bahsi geçen Clubhouse sohbetinde neden iPhone yerine Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullandığını açıkladı. Gates'e göre Android telefonlarda ön yüklü olarak gelen Microsoft uygulamaları, Gates'in işini bir hayli kolaylaştırıyor ve ünlü milyarder bu yüzden iPhone kullanmaktan çekiniyor.

"Ara sıra Iphone'larla da oynuyorum"

Bill Gates, söz konusu Clubhouse sohbetinde gazeteci Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtladı. Gelen sorulardan biri, sadece iOS platformunda kullanılan Clubhouse'a katılan Gates'in Android dışında sürekli olarak bir iPhone kullanıp kullanmadığıydı.

Ünlü milyarder, dünyadaki her şeyi yakından takip edebilmek için bir iPhone'a sahip olduğunu ancak yanında sadece Android işletim sistemine sahip akıllı telefon taşıdığını dile getirdi.

Gates'in açıklamasında şu ifadeler de yer aldı; "Birçok Android işletim sistemine sahip akıllı telefon üreticisi, Microsoft yazılımına sahip uygulamaları ön yüklü bir şekilde sunuyorlar. Yazılımın işletim sistemi ile nasıl bağlantılı olduğu konusunda çok daha esnekler."

Bitcoin çevreye zararlı

Ünlü girişimci sohbet sırasında Bitcoin'i pek sevmediğini söyledi. Gates'e göre kripto para birimi madenciliği çok fazla bilgi işlem gücü gerektirdiği için çok fazla elektrik tüketimine neden oluyor. Bu da çevreye zararlı. Gates, Bitcoin'e yatırım yapmadığını gelecek için de böyle bir düşüncesinin olmadığını sözlerine ekledi.

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