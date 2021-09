Bilin bakalım, bu iki uçak aynı yönde nereye gidiyor?

Yeniakit.com.tr

Aynı anda 3 uçağın havalanabildiği İstanbul Havalimanı'na aynı anda birden fazla uçağın inişi de mümkün olabiliyor.

AK Parti iktidarının İstanbul'a kazandırdığı "İstanbul Havalimanı", verimliliği ile göz doldururken, muhalifleri utandırıyor. Havalimanının inşa edilmesi sürecinde "Karadeniz kıyısındaki bu havalimanına, uçaklar iniş yapamaz. Rüzgar, uçakları ters çevirir. İniş için tehlikeli. Pilotlar da riske girmek istemez, pas geçerler." dedikleri İstanbul Havalimanı'na bugün birden fazla uçak aynı anda iniş gerçekleştirebliyor.

Avrupa birincisi...

Öte yandan aynı 3 uçağın birden havalanabildiği İstanbul Havalimanı, koronavirüs sürecindeki sefer sayısı ile Avrupa birincisi oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den 25 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda, iç hatta 57 bin 335, dış hatta 113 bin 482 olmak üzere toplam 170 bin 817 uçuş sayısına ulaşıldı. Bu uçuşlarla iç hatta 6 milyon 619 bin 567 ve dış hatta 12 milyon 852 bin 945 olmak üzere toplam 19 milyon 472 bin 512 yolcu ağırlandı.

Kıtanın en yoğun havalimanı

Salgın koşullarına rağmen dünya çapında başarılara imza atmayı sürdüren İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, bu yıl da Avrupa'da zirvedeki yerini alırken, "kıtanın en yoğun havalimanı" unvanını da korudu.

Dünya ikincisi oldu!

İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından yapılan değerlendirmede de, Incheon, Dubai, Hamad, Tokyo, Hong Kong, Narita, Zürih ve Osaka gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı'nın ardından 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı.