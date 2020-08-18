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Dünya

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs açıklaması

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu yeni tip koronavirüsün 2012 yılında ortaya çıktığına dair çeşitli bulgulara ulaştıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 05:39:00 - 2020-08-18 05:47:59
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs açıklaması

Bilim insanları, koronavirüs salgınınının kökenine ilişkin gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu koronavirüsün 2012 yılında ortaya çıkmış olabileceğine dair önemli bulgulara ulaştı.

2013 yılında yazılan bir tezi örnek gösterdiler

Araştırmacılar Jonathan Latham ve Allison Wilson, 2013 yılında Çinli bir doktor tarafından yazılan bir tezi örnek gösterdi. Çinli doktor Li Xu, yazdığı tezde 2012 yılının Nisan ayında Yunnan kentindeki Mojiang madeninde çalışan 6 madencinin yarasa pisliklerini temizlemesinden 14 gün sonra hastalığa yakalandığını, madencilerin 3'ünün hayatını kaybettiğini ve yeni tip koronavirüsün yaygın belirtileri olan yüksek ateş, kuru öksürük ve baş ağrısı semptomları yaşadığını öne sürdü.

SARS-CoV-2 virüsünün soyuna özgü akrabalarının fiziksel kökenleriyle ilgili olmadığını söyleyen araştırmacılar, iki virüs dizilimi olan BtCoV/4991 ve RaTG13'ü işaret etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Latham, "İçerisindeki kanıt, COVID-19 salgınının kökeni hakkında bildiğimizi düşündüğümüz her şeyi yeniden değerlendirmeye itti." ifadelerini kullandı.

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